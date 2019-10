Drohnen USA streichen Flugerlaubnis für chinesischen Drohnenhersteller DJI

In China gebaute Drohnen dürfen nach Angaben des führenden Herstellers DJI in den USA zu einem großen Teil bis auf weiteres nicht mehr fliegen. Das Innenministerium in Washington habe angeordnet, dass alle ferngesteuerten Fluggeräte, die in China produziert oder in denen chinesische Teile verbaut seien, am Boden bleiben müssten, teilte das chinesische Unternehmen der Nachrichtenagentur Reuters mit.