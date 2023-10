Drohnenangriff 78 Tote nach Angriff auf Militärakademie in Syrien

In Syrien sind bei einem Drohnenangriff auf eine Abschlussfeier in einer Militärakademie mindesten 78 Menschen getötet worden. Das meldete die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit Sitz in London. Demnach sollen unter den Toten auch neun Zivilisten sein. Außerdem soll es bei dem Angriff vom Donnerstag in Homs rund 140 Verletzte gegeben haben. Die Zahl der Opfer könnte weiter steigen, weil sich einige der Verletzten im kritischen Zustand befänden. Die Organisation stützt sich bei ihren Angaben auf die Informationen von Aktivisten vor Ort. Zunächst bekannte sich keine Gruppe zu dem Angriff.