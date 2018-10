Druck auf Siemens-Chef Nahles drängt Kaeser wegen Khashoggi-Fall zu Absage von Saudi-Konferenz

Frankfurt, JerusalemNach dem Verschwinden des regierungskritischen saudi-arabischen Journalisten Jamal Khashoggi wächst der Druck auf Siemens-Chef Joe Kaeser, seine Teilnahme an einer Investorenkonferenz in dem Königreich abzusagen. SPD-Chefin Andrea Nahles rief Kaeser in „Bild am Sonntag“ dazu auf, dem Beispiel anderer Konzernchefs zufolgen und kommende Woche nicht an der Investorenmesse in Riad teilzunehmen: „Ich hoffe, Joe Kaeser überdenkt das nochmal“, sagte sie.