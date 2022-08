Druschba-Pipeline: Russland stoppt Öllieferungen in Teile Europas

Transneft, die russische Ölgesellschaft, hat den Stopp der Öllieferungen durch den südlichen Strang der Pipeline Druschba (Freundschaft) bestätigt. Der südliche Teil der Pipeline transportiert Öl durch die Ukraine nach Tschechien, in die Slowakei und nach Ungarn. Transneft berief sich auf Komplikationen wegen EU-Sanktionen. Den Angaben zufolge wurde der Öltransit am 4. August eingestellt. Zahlungen in die Ukraine für die Durchleitung des Öls seien wegen Sanktionen gegen Russland zurückgewiesen worden.