Dschamal Chaschukdschi Trump fordert von saudischer Regierung Auskunft über Journalisten

Chaschukdschis Verbleib ist ungeklärt, seit er vergangene Woche das saudi-arabische Konsulat in Istanbul betrat. Nach saudi-arabischer Darstellung verließ er das Konsulat wieder. Cengiz, die vor dem Gebäude auf ihn wartete, sagte, er sei nicht herausgekommen. In der Türkei ist der Verdacht geäußert worden, dass der saudi-arabische Autor und Regierungskritiker getötet worden sei, was Saudi-Arabien bestritten hat.