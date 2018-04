DSGVO: Der Datenschutz, „made in Europe“ setzt Amerikaner unter Druck

„Glücklicherweise wird das EU-Gesetz auch den Amerikanern auf gewisse Weise helfen“, schreibt der demokratische Politiker und ehemalige FCC-Chef Tom Wheeler in der „New York Times“. In wenigen Wochen würden Facebook, Google und alle anderen Dienste, die private Informationen sammelten, europäischen Verbrauchern jenen Datenschutz zugestehen, den sie Amerikanern verweigerten. „In einer vernetzten Welt, in der der digitale Code geografische oder nationale Grenzen missachtet, wird das sicher positive globale Auswirkungen haben.“