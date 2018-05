Dubiose Deals: Kiew bezahlte Trump-Anwalt wohl für Treffen mit US-Präsidenten

Gegen den Lobbyisten Manafort wurde wegen prorussischer Aktivitäten in der Ukraine ermittelt. Er arbeitete unter anderem als Berater für den 2014 gestürzten Ex-Präsidenten der Ukraine Viktor Janukowitsch und wurde in einer Liste „schwarzer Konten“ einer prorussischen Partei in der Ukraine genannt. Manafort trat im August 2016 von seinem Posten in Trumps Wahlkampfteam zurück.