Dürreperiode: Schweiz senkt Importzölle auf Heu und Mais

Damit will die Regierung den von der Dürre besonders betroffenen Bauern unter die Arme greifen. Denn wenn sie das Futter nicht mehr selbst bereitstellen können, müssen sie es aus dem Ausland importieren. Doch auch in anderen Ländern Europas drohen wegen der Trockenheit Engpässe – daher sind die Preis für Importfutter gestiegen. Die Zollsenkung soll das nun zum Teil wettmachen. Betroffene Landwirte können zudem einen zinslosen Betriebshilfe-Kredit in Anspruch nehmen.