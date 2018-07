Landwirtschaftsminister Sonny Perdue hat versprochen, die Profitabilität für die Landwirte wieder herzustellen. Wie das passieren soll, hat er nicht gesagt. Und viele Wirtschaftsexperten sind skeptisch, woher die Milliarden kommen sollen, die die Regierung zum Ausgleich der Verluste aufbringen müsste. „Wenn das so weitergeht und das Landwirtschaftsministerium keinen Weg findet, einzufliegen und in diesem Herbst Eimer voll Geld in den Maisgürtel zu werfen, dann wäre ich nicht überrascht, wenn es an irgendeinem Punkt im nächsten Jahr Treckerparaden nach Washington gibt“, sagt Scott Irwin, Agrarökonom an der University of Illinois.