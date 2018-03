Duma: Vorwürfe sexueller Belästigung im russischen Parlament

Die ausführlichsten Vorwürfe kamen von Farida Rustamowa vom russischen Dienst der BBC. In einem am Dienstag veröffentlichten Artikel erklärte sie, bei einem Besuch in Sluzkis Büro im vergangenen März habe dieser sie aufgefordert, sie solle ihren Verlobten verlassen. Dann habe er „seine Hand, seine Handfläche über meine untere Region“ geführt.