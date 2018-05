Trump: USA und China schaffen ersten Durchbruch im Handelsstreit

Konkretere Ergebnisse gab es nach den Beratungen in Washington zunächst nicht. Doch mit der Einigung auf einen Abbau des 335 Milliarden Dollar schweren US-Defizits im Handel mit China schlugen die beiden Wirtschaftsriesen versöhnlichere Töne an. "Das wird dabei helfen, das Wachstum und die Beschäftigung in den USA zu stützen", hieß es. Zudem werde China mit dem verstärkten Kauf von US-Waren und Dienstleistungen besser die wachsende Konsumnahfrage in der Bevölkerung befriedigen können. Die US-Forderung nach einem Abbau des Defizits um 200 Milliarden Dollar, die bei ersten Gesprächen in Peking im April aufkam, wurde nach der zweiten Verhandlungsrunde nun nicht erwähnt.