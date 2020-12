Durchsuchungen Ermittlungsverfahren gegen Terrorverdächtige in Frankreich

Wegen des Verdachts der terroristischen Vereinigung sind in Frankreich Ermittlungsverfahren gegen sieben Personen eingeleitet worden. Wie es am Samstagmorgen aus Justizkreisen hieß, kamen fünf von ihnen in Untersuchungshaft. Zwei der Verdächtigen wurden unter Justizkontrolle gestellt. Die französische Nachrichtenagentur AFP berichtete unter Berufung auf Justizkreise, dass es sich bei den Personen um Ultralinke handele.