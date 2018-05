E-Commerce: Händlertreffen in Hangzhou – Amazon wildert in Alibabas Heimatmarkt

Die Händler sollen Amazon eine Gebühr zahlen. Dafür ermöglicht ihnen der US-Konzern einen direkten Kontakt zu chinesischen Herstellern, regelt den Transport und bringt so letztlich Waren schneller zum Verbraucher. Diese Methode habe auch zum durchschlagenden Erfolg in den USA geführt und soll nun auch in China funktionieren – und so Alibaba Marktanteile streitig machen.