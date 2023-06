E-Mobilität: China schnürt Milliardenpaket – Steuererleichterungen für E-Autos

Elektrisch betriebene Fahrzeuge, die 2024 und 2025 erworben werden, sollen von der Kaufsteuer in Höhe von bis zu 30.000 Yuan befreit werden, wie das Finanzministerium am Mittwoch in Peking mitteilte. 2026 und 2027 soll der Nachlass dann nur noch halb so groß ausfallen. Die gesamten Steuererleichterungen summierten sich auf 520 Milliarden Yuan, sagte der stellvertretende Finanzminister Xu Hongcai.