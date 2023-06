E-Mobilität: Russland und China investieren in Lithium-Förderung in Bolivien

Im weltweiten Rennen um den Rohstoff Lithium für die Produktion von Elektroautos investieren Russland und China in die Förderung des wichtigen Leichtmetalls in Bolivien. Uranium One Group, eine Tochter des russischen Nuklearkonzerns Rosatom, und das chinesische Unternehmen Citic Guoan würden rund 1,4 Milliarden US-Dollar (1,29 Milliarden Euro) für den Bau von zwei Lithium-Fabriken im Department Potosí ausgeben, teilte der bolivianische Staatskonzern YLB am Donnerstag mit. Dort sollen mindestens 45.000 Tonnen Lithium pro Jahr produziert werden.