Seit Beginn der Invasion haben laut einer Datenbank der Yale-University über 1000 Unternehmen öffentlich angekündigt, dass sie ihre Aktivitäten in Russland freiwillig einschränken, also jenes „self-sanctioning“ betreiben, das über die die internationalen Sanktionen hinausgeht. Die Realität ist komplizierter. Aus der Liste „Rückzug“ vs. „Bleiben“ haben die Yale-Wissenschaftler längst fünf Kategorien gemacht, mit Noten von A bis F. Und „F“ steht für „Digging in“, also Firmen, die sich dort eingraben oder ihre Geschäfte ausweiten. Darunter sind viele chinesische Unternehmen.



Das Thema Russland und Sanktionen ist längst emotional und politisch geworden, aus zwei Gründen: Der Frust wächst, dass die Sanktionen nicht so wirken wie erhofft. Und zweitens gibt es ein Narrativ, dass der Preis, den Europa und vor allem Deutschland für den Krieg zahlen muss, höher ist als der Moskaus – zumal für die Wirtschaft des Aggressors in diesem Jahr sogar ein Wachstum prognostiziert wird. Dieses ökonomische Narrativ flankiert die Forderungen von Politikern wie Sahra Wagenknecht, möglichst bald mit Russland zu verhandeln.