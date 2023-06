Der abrupte Verlust der Brückentechnologie „günstiges Gas“ ist für die deutsche Wirtschaft sicherlich eine Katastrophe. Denn diese Brücke ist zusammengebrochen. Die Rückkehr dieser Brückentechnologie aber ist, zumindest was die Pfeiler aus Russland betrifft, in so weiter Ferne wie ein Frieden – abgesehen davon, dass eine Pipeline auf dem Grund des Meeres in Trümmern liegt.