Wer über Frieden redet (was immer berechtigt ist), verkennt die fortgesetzte und furchtbare Wandlung des Regimes seit Kriegsbeginn, das Ronald Reagan als „neues Imperium des Bösen“ bezeichnet hätte: eine auf Kriegswirtschaft getunte Diktatur, die mit erfundenen Bedrohungen Europa destabilisieren, beeinflussen und in Teilen beherrschen will. Worüber also sollen wir, gerade in diesen Tagen der neuen Zerstörungswelle, reden?



