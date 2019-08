Egils Levits: Lettlands Präsident: Deutschland muss mehr Verantwortung übernehmen

Riga Vor seinem Deutschland-Besuch hat sich Lettlands Staatspräsident Egils Levits für eine stärkere Führungsrolle der Bundesrepublik ausgesprochen. „Deutschland muss mehr Verantwortung in der Welt übernehmen, die seiner ökonomischen und politischen Macht entspricht – auch auf militärischer Ebene“, sagte Levits der Deutschen Presse-Agentur in Riga. Deutschland müsse in einer veränderten Welt eine adäquate und verantwortungsvolle Rolle übernehmen.