Ehemalige Sowjetrepublik: Turkmenistan hat ein neues Parlament gewählt

Berdymuchammedow regiert Turkmenistan seit 2007 und hat seitdem einen Personenkult um sich herum aufgebaut, der alle Ebenen der Gesellschaft erreicht. Er stellt sich dabei in erster Linie als Beschützer des Landes, als sogenannter Arkadag, dar. In der Hauptstadt Aschchabad waren in einem Wahllokal am Sonntag Lieder zu hören, in denen der 60-Jährige angepriesen wurde.