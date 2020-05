Ehemaliger US-Präsident: Obama bezeichnet Trumps Corona-Krisenmanagement als „absolut chaotisches Desaster“

Der Expräsident sprach in der Telefonschalte mit 3000 Mitgliedern der sogenannten Obama Alumni Association, die aus Personen besteht, die in seiner Amtszeit dienten. Seine Zuhörer forderte Obama auf, seinen früheren Vizepräsidenten Joe Biden zu unterstützen, der Trump aller Voraussicht nach bei der Wahl am 3. November herausfordern wird.