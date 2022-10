Ehemaliger US-Präsident Trump kassiert Niederlage im Streit um Steuerunterlagen

28. Oktober 2022 | Quelle: dpa

Kritiker vermuten, Trump hat etwas zu verbergen. Bild: Bild: dpa

Ein Berufungsgericht hat den Weg für die Herausgabe der Steuerunterlagen des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump an einen Ausschuss des Repräsentantenhauses freigemacht. Das Berufungsgericht des Hauptstadtdistrikts District of Columbia lehnte einen Antrag des Ex-Präsidenten am Donnerstag endgültig ab.