„Ein-China-Politik” China droht nach Taiwan-Besuch in den USA mit Maßnahmen

China reagierte am Donnerstag verärgert und kündigte Gegenmaßnahmen an. „Als Reaktion auf das ungeheuerliche Fehlverhalten der USA und Taiwans wird China starke und entschlossene Maßnahmen ergreifen, um unsere Souveränität und territoriale Integrität zu verteidigen”, hieß es in einer Erklärung des Pekinger Außenministeriums. Nach Angaben des taiwanischen Verteidigungsministeriums hatte bereits gestern, kurz vor dem Treffen in den USA, ein chinesischer Flugzeugträger-Verband Gewässer im Südosten der Inselrepublik durchquert.