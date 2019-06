Ein Jahr Handelskrieg Das Jahr selbst zugefügter Wunden

Der Chefunterhändler, Vizepremier Liu He, stellte am Donnerstag weiteren Stimulus in Aussicht. Die Aufsichtsbehörden - darunter die Zentralbank - sollten genug Liquidität im Finanzsystem sicherstellen. Er konnte der Krise auch Gutes abgewinnen: „Der externe Druck wird uns helfen, unsere Selbstständigkeit und Innovation zu stärken.“



In der Zwischenzeit profitieren Länder wie Vietnam, Taiwan und andere von dem Handelsstreit, da sie jetzt mehr in die USA und nach China liefern können, wie eine Studie des japanischen Finanzdienstleisters Nomura ergab. Aber Firmen verlagern nicht unbedingt ihre Produktion in die USA, wie Trump hofft, dessen Gedanken hauptsächlich um den Wahltermin im kommenden Jahr kreisen.