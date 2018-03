Die Türkei hat am Jahrestag der Inhaftierung des deutschen Journalisten Deniz Yücel Bewegung signalisiert. "Ich hoffe, dass er in kurzer Zeit freigelassen wird", sagte der türkische Ministerpräsident Binali Yildirim, der am Donnerstag in Berlin erwartet wird, in einem ARD-Interview. Er rechne in Kürze mit einer Entwicklung. Auch Außenminister Sigmar Gabriel zeigte sich optimistisch. Er hoffe auf eine baldige positive Gerichtsentscheidung, sagte er am Mittwoch. Die deutsche Journalistin Mesale Tolu, die selbst mehrere Monate inhaftiert war, forderte einen härteren Kurs gegenüber der Türkei. "Diese milden Töne bringen einfach nichts", sagte sie dem ZDF: "Wenn es etwas gebracht hätte, dann wäre jetzt nicht ein Jahr vergangen."