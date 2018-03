Einblick: Der Wettbewerb mit China wird zum Haltungstest

Pu der Bär sollte eigentlich eine Figur „mit sehr geringem Verstand“ sein. Der Autor Alan Alexander Milne hatte sich in den Zwanzigerjahren des vergangenen Jahrhunderts von einem Stofftier seines Sohnes inspirieren lassen. Als gutmütig, langsam und honigsüchtig stellte er sich den Star seines Kinderbuchs vor.

Beinahe 100 Jahre später hat der Bär leider seine Unschuld verloren. Pu ist zwar immer noch honigsüchtig, aber schon lange nicht mehr harmlos – zumindest der Pu aus Peking. Diesen Übernamen verwenden die Chinesen gerne, wenn sie über ihren Präsidenten spotten. Pu hat in ihren Erzählungen gerade besonders viele Auftritte. Denn Xi Jinping soll unbegrenzt regieren dürfen, wenn es nach dem jüngsten Willen des Zentralkomitees geht. Der König der Parteibonzen möchte sich ewigen Zugang zu den Honigtöpfen verschaffen. Fast so wie einst Mao.