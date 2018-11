Einigung Italiens Koalition einigt sich im Streit über Justizreform

Die Fünf-Sterne-Bewegung hat den Kampf gegen Korruption zu einem Hauptanliegen erklärt. Daher dringt sie darauf, dass Verjährungsfristen in Gerichtsverfahren so schnell wie möglich verlängert werden. In Italien scheitern jährlich Tausende von Prozessen, weil solche Fristen auslaufen, bevor es zu einem endgültigen Urteil kommt.