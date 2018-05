Einigung mit Geldgebern: Jetzt muss Alexis Tsipras liefern

In siebenstündigen Beratungen am Samstag gelang es, die Differenzen beizulegen. „Wir haben in allen Fragen Übereinstimmung erzielt“, sagte Finanzminister Tsakalotos. Die griechischen Behörden würden nun die beschlossenen Maßnahmen „so rasch wie möglich umsetzen“, hieß es in einer Erklärung der EU-Kommission, der EZB und des ESM, die in Brüssel herausgegeben wurde. Dazu werde man „in den nächsten Wochen intensiv zusammenarbeiten“.