Einigung Neue EU-Regeln sollen Kampf gegen Menschenhandel verbessern

24. Januar 2024 | Quelle: dpa

Kampf gegen Menschenhandel soll effektiver werden: Vertreter der EU-Mitgliedstaaten und des Europaparlaments haben sich darauf verständigt, eine bereits existierende Richtlinie zur Strafverfolgung umfassend zu ergänzen (Archivbild). Bild: Bild: dpa

In der EU soll der Kampf gegen den Menschenhandel deutlich effektiver werden. Vertreter der Mitgliedstaaten und des Europaparlaments verständigten sich am späten Abend darauf, eine bereits existierende Richtlinie zur Strafverfolgung umfassend zu ergänzen. Die geplanten Änderungen sehen nach Angaben der belgischen EU-Ratspräsidentschaft unter anderem vor, dass Menschen bestraft werden können, die bewusst Dienste von Menschenhandel-Opfern in Anspruch nehmen. Das könnten zum Beispiel sexuelle Handlungen, aber auch klassische Arbeitsleistungen sein. Die neuen Regeln sollen EU-weit gelten.