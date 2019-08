Einladung ins Weiße Haus: Iran bestätigt Kontakt mit US-Regierung

Teheran Der Iran hat einen Kontakt seines Außenministers Mohammed Dschawad Sarif mit dem US-Senator Rand Paul bestätigt. Ein Regierungssprecher bestätigte am Sonntag in Teheran außerdem, dass Sarif von Paul eine Einladung ins Weiße Haus zu einem Gespräch mit Präsident Donald Trump erhalten habe. „Erst trifft sich ein US-Senator mit Sarif, dann wird er sogar (ins Weiße Haus) eingeladen, am Ende aber wird er von den USA sanktioniert“, sagte Sprecher Ali Rabiei auf einer Pressekonferenz in Teheran. „Das ist doch wirklich kindisch und albern.“