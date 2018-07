Einlagensatz weiter bei - 0,1 Prozent Japans Zentralbank bleibt bei lockerer Geldpolitik

Die japanische Notenbank hat ihre extrem lockere Geldpolitik bestätigt. Geschäftsbanken können sich damit weiter so gut wie kostenlos Geld bei der Zentralbank besorgen, Kredite für Investitionen der Wirtschaft und für Verbraucher sollen billig bleiben. Wie die Bank of Japan (BoJ) nach ihrer Zinssitzung in Tokio mitteilte, liegt der sogenannte kurzfristige Einlagensatz weiter bei minus 0,1 Prozent. Das Zinsziel für zehnjährige Staatspapiere beträgt ebenfalls unverändert null Prozent.