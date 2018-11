Einreise- und Vermögenssperren EU verlängert Sanktionen gegen Venezuela

Die von den Sanktionen betroffenen Personen werden für Menschenrechtsverletzungen sowie für die Untergrabung der Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit in Venezuela verantwortlich gemacht. Zahlreiche Staaten, internationale Organisationen und die Opposition sehen auch die jüngsten Wahlen in dem Land als undemokratisch an, weil viele Regierungsgegner in Haft sitzen oder nicht zur Wahl zugelassen waren.