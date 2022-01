Einreisestopp für Ausländer verlängert Warum Bosch mit Japans Coronastrategie hadert

Der Chor solcher Stimmen schwillt inzwischen immer mehr an. „Wenn Unternehmen ihre ausländischen Mitarbeiter nicht ins Land bringen können, dann nimmt ihr Fachwissen ab“, warnte Michael Mroczek, Präsident der EU-Handelskammer in Japan. Die beschränkte Einreise trotz rollender Infektionswelle im Land grenze an Fremdenfeindlichkeit. Auch Keidanren, die mächtigste Wirtschaftslobby in Japan, unterstützt die Regierungspolitik nicht mehr. Die Maßnahmen seien wirklichkeitsfremd und behinderten japanische Verhandlungen mit ausländischen Unternehmen über Fusionen und neue Geschäfte, warnte Keidanren-Präsident Masakazu Tokura, zugleich Chef des Chemieriesen Sumitomo Chemical. Einer der bekanntesten Unternehmer des Landes hieb in die gleiche Kerbe: „Ich kann kaum glauben, dass wir ausländische Austauschstudenten und Leute, die in Japan arbeiten wollen, draußen so lange warten lassen, das ist lächerlich“, empörte sich Hiroshi Mikitani, Chef des Internetriesen Rakuten, auf Twitter.