Einspruch abgelehnt: Richter gibt Trump in Streit um Grenzmauer zu Mexiko Recht

San DiegoDie Regierung von US-Präsident Donald Trump hat in einem Rechtsstreit um die von ihm geplante Mauer an der Grenze zu Mexiko einen Etappensieg errungen. US-Bezirksrichter Gonzalo Curiel wies am Dienstag einen Einspruch des Staates Kalifornien und mehrerer Aktivistengruppen gegen den Bau ab. Sie hatten argumentiert, dass die US-Regierung ihre Befugnisse überschritten habe, indem sie eine Umweltprüfung und andere Hürden umgangen hatte. Das Gesetz, das das Heimatschutzministerium dafür verwendete, ist nach Ansicht der Kläger nicht mehr gültig.