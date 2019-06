Einwanderung: Einigung zwischen USA und Mexiko soll regionalen Asylplan umfassen

WashingtonDie in der vergangenen Woche zwischen den USA und Mexiko ausgehandelte Übereinkunft zur Einwanderung umfasst einem Dokument von US-Präsident Donald Trump zufolge einen regionalen Asylplan. Mexiko hat sich zudem dazu verpflichtet, seine Gesetze zu überprüfen und möglicherweise zu ändern, wie aus einer Kopie der Vereinbarung hervorging, die Trump am Dienstag vor dem Weißen Haus vor Journalisten in die Luft hielt. Einem Reuters-Foto des Dokuments waren die Informationen zur Einigung zu entnehmen. Demnach soll es einen „regionalen Ansatz“ dabei geben, die „Last im Zusammenhang mit Anträgen auf Flüchtlingsstatus von Migranten zu teilen“.