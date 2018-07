Einwanderung: EU-Kommission verklagt Ungarn wegen Asylpolitik

BrüsselDie EU-Kommission zieht Ungarn wegen seiner Einwanderungspolitik vor Gericht. Die Brüsseler Behörde erklärte am Donnerstag, sie habe den Fall vor den EU-Gerichtshof gebracht, weil die Regierung in Budapest sich weigere, ihre Asyl- und Abschiebungsgesetze in Einklang mit den Regeln der Europäischen Union zu bringen. Auch Gesetze, welche die Unterstützung von Asylbewerbern kriminalisierten, müssten geändert werden.