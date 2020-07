Einwanderungsbehörde: US-Regierung zieht angekündigte Reglung für ausländische Studenten zurück

Ausländische Studierende in den USA müssen nun doch nicht das Land verlassen, wenn an ihren Universitäten wegen der Corona-Pandemie im Wintersemester nur Online-Kurse angeboten werden. Die US-Einwanderungsbehörde teilte am Dienstag mit, dass die vergangene Woche angekündigte Regelung aufgehoben werde. Hunderte Unis hatten gegen die Pläne der Regierung protestiert, acht Klagen waren seit der Ankündigung vergangene Woche dagegen vor Bundesgerichten eingereicht worden.