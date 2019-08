El Paso: Nach Massaker: Umstrittene Online-Plattform 8Chan weitgehend offline

In der Stadt El Paso an der Grenze zu Mexiko wird ein 21-Jähriger verdächtigt, in einem Einkaufszentrum das Feuer eröffnet und 20 Menschen getötet zu haben. 26 weitere wurden verletzt. In dem bei 8Chan veröffentlichten Manifest wurde die Bluttat als „Antwort auf die hispanische Invasion in Texas“ angekündigt.