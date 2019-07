Elisabeth Borne: Frankreichs Verkehrsministerin ersetzt abgetretenen Umweltminister

Ihr Vorgänger François de Rugy war am Dienstag zurückgetreten, nachdem er durch angebliche Verfehlungen in die Kritik geraten war. Ihm wird vorgeworfen, er habe in seiner Zeit als Parlamentschef auf Staatskosten zu teuren Abendessen geladen und Arbeiten in seiner Wohnung erledigen lassen. De Rugy bestreitet die Vorwürfe und hat das investigative Nachrichtenportal Mediapart nach eigenen Angaben wegen Verleumdung angezeigt. „Die Angriffe und die mediale Lynchjustiz, die meine Familie betrifft, bringen mich heute dazu, den nötigen Abstand zu gewinnen – was jeder verstehen wird“, schrieb De Rugy dazu auf seiner Facebook-Seite. Er wolle sich nun verteidigen.