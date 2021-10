Elon Musks neue Lieblingsstadt Was Austin dafür tat, Tesla zu bekommen

Huffman sitzt im Besprechungsraum der Austin Chamber of Commerce. Sie ist die Chefin der Businesslobby – die Stimme der Unternehmensinteressen in der Region. Seit Jahren versucht sie, immer neue Ansiedlungen voranzutreiben, um die örtliche Wirtschaft krisenfest für die Zukunft aufzustellen. Als der Musk-Konzern an sie herangetreten sei, um die Möglichkeiten einer Gigafabrik in Travis County auszuloten, sei sie begeistert gewesen, erinnert sich Huffman. „Wir sehen Tesla als Eckstein-Unternehmen“, sagt sie. Der Automobilsektor sei in Austin bislang kaum vertreten gewesen, doch nun kämen beständig Anfragen von Unternehmen aus diesem Wirtschaftszweig, die sich ebenfalls in Zentraltexas ansiedeln wollten. „Wir haben in diesem Jahr bereits mehr Kontaktaufnahmen verzeichnet als in unserem bisherigen Rekordjahr 2020“, so Huffman. Und der Automobilsektor sei für die zweithäufigsten Anfragen verantwortlich. „Das ist der Tesla-Effekt.“