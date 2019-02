 Emissionen: EU-Unterhändler einigen sich auf strenge Klimaschutzvorgaben für Lkw

In einem Brief an Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hatte der Chef von Mercedes-Benz Lkw, Stefan Buchner, im Januar um Beistand in den laufenden Verhandlungen gebeten. Auch das Finanz-, das Verkehrs- und das Umweltministerium erhielten Post aus Stuttgart, hatte das Handelsblatt Ende Januar berichtet. Darin warnten Mercedes-Benz Lkw eindringlich vor den betriebswirtschaftlichen Folgen der diskutierten Vorgaben: „Gewinne könnten damit schon bei einer kleinen Zielverfehlung entfallen oder sogar in Verluste umschlagen.“