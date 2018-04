Ende der Castro-Ära: Kubas neuer Staatschef Díaz-Canel ist eine Marionette

2014 erließ Moskau Kuba im Vorfeld eines Besuchs von Russlands Präsident Wladimir Putins in Havanna 32 Milliarden US-Dollar an Auslandsschulden. Diesen Monat erst investierte China 36 Millionen US-Dollar in kubanische Projekte in den Bereichen Landwirtschaft, Wasserversorgung, erneuerbare Energien und Technologie. China ist derzeit der größte Handelspartner der Insel. Die Volksrepublik exportierte 2017 Produkte im Wert von 1,8 Milliarden US-Dollar nach Kuba.