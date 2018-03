Ende des Volkskongresses: China will keinen Handelskrieg – China will Geld verdienen

Im Gegenzug, so Li, solle Amerika ihre Restriktionen auf High-Tech Exporte aus China lockern. „Wir sollten nicht die Chance verpassen, mehr Geld zu verdienen“, erklärte Li. Regelmäßig beschweren sich sowohl nordamerikanische wie auch europäische Geschäftsleute darüber, dass Peking sie unfair behandele. Außerdem kritisieren sie, dass China sich zwar als Verteidiger des Freihandels gibt, selbst aber restriktiv sei. Tatsächlich sind die Märkte in Europa und in den USA viel offener als der chinesische.