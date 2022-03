Energie: China will ein Fünftel seiner Stromerzeugung aus grünen Quellen decken

Der weltgrößte Energieverbraucher China will bis 2025 ein Fünftel seines Bedarfs aus erneuerbaren Quellen decken. Deren Anteil an der Stromgewinnung soll von zuletzt 16 auf dann 20 Prozent steigen, wie die Nationale Entwicklungs- und Reformkommission am Dienstag mitteilte. Zudem soll der Einsatz von Kohle in der Schwerindustrie streng kontrolliert werden, wozu die Stahl-, Chemie- und Zementbranche gezählt werden.