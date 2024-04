Energie China will mit Solarenergie seine Probleme lösen – und schafft woanders neue

Große Solarparks sind deshalb eine Alternative – allerdings mit weniger Wirkung, wie Experte Cheng Zhang erklärt. „Verglichen mit Investments in Immobilien ist der Multiplikatoreffekt dieser Industrie noch zu klein“, sagt der Vorsitzende des chinesisch-europäischen Forums für den Wandel zu sauberer Energie. Heißt: Wer in Solar investiert, verdient dabei nicht so viel wie bei Immobilien. Derzeit habe China mehr Solarpaneele in Großprojekten verbaut als alle Länder auf der Welt zusammen, sagt Cheng.