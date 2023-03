Energie EU-Gipfel sieht noch immer Risiken bei Energieversorgung

24. März 2023 | Quelle: dpa

Die europäischen Staats- und Regierungschefs treffen sich erneut in Brüssel. Bild: Bild: dpa

Die Staats- und Regierungschefs der EU-Staaten sehen weiterhin das Risiko von Energieengpässen. Zwar habe sich die Situation in der EU verbessert, hieß es in einer am Donnerstag beim EU-Gipfel verabschiedeten Erklärung. Dennoch sollten die EU-Kommission und die Mitgliedsstaaten für die nächste Heizperiode vorsorgen. Sie forderten Unternehmen zudem auf, die neue Plattform für gemeinsame Gaseinkäufe zu nutzen.