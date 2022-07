Energie Habeck: Gaskrise ist große Chance zu neuer Stärke

Die aktuelle Krise erinnere zumindest in einem wichtigen Punkt an die Finanzkrise von 2008. Alle Mahnungen seien in den Wind geschlagen worden, so Habeck. „Natürlich gab es Stimmen, eine einseitige Abhängigkeit von einem zwielichtigen Staatenlenker, das kann nicht richtig sein.“ Die Entscheidung zum Bau der Ostsee-Pipeline Nord-Stream 2 sei 2015 gefallen, ein Jahr nach der Besetzung der Krim durch Russland. Die Länder hätten sich nicht breit genug aufgestellt, sondern den einfachen, billigen und finanziellen Vorteil gerne genommen.