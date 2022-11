Energie: Katar verkündet überraschend Gas-Deal mit Deutschland

Eigentlich hatte die Bundesregierung sich zum Ziel gesetzt nur kurzfristige Gaslieferverträge abzuschließen. Habeck stellte am Dienstag klar, dass die Unternehmen am Weltmarkt selbstständig agierten. „Es ist aber klar, dass der Gasverbrauch in absehbarer Zeit runter gehen muss“, so der Minister. Schließlich habe Deutschland habe sich zum Ziel gesetzt, bis 2045 klimaneutral zu sein.