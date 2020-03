Energieexperte Yergin „Es werden mit Sicherheit einige Unternehmen bankrottgehen“

Daniel Yergin ist Vice Chairman IHS Markit und einer der anerkanntesten Energieexperten der USA. Er diente im Advisory Board des amerikanischen Energieministeriums unter den Präsidenten Clinton, Bush, Obama und Trump und ist Autor mehrerer Publikationen über den Energiesektor und den Ölmarkt. Im September erscheint sein neues Buch: „The Map: Energy, Climate and the Clash of Nations“.



WirtschaftsWoche: Fracking hat den Energiesektor in den Vereinigten Staaten grundsätzlich revolutioniert. Bedeutet der aktuelle heftige Ölpreisverfall das Ende dieser Ära?

Daniel Yergin: Nein, Schieferöl wird auch weiterhin seinen Platz haben. Aber das Wachstum dürfte künftig weniger spektakulär ausfallen. Seit der OPEC+-Vereinbarung ist die amerikanische Ölproduktion um 60 Prozent angestiegen. Die Förderung lag im vergangenen Monat über 13 Millionen Barrel am Tag – weit mehr als Russland und Saudi-Arabien an die Oberfläche gebracht haben. Wir hatten ohnehin erwartet, dass dieser Trend abflachen würde. Das wird sich nun beschleunigen. Trotzdem werden die USA auch in einem Jahr noch der größte Ölproduzent der Welt sein.