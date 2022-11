Energiekrise Frankreich will beim Bau neuer Atomkraftwerke Tempo machen

02. November 2022 | Quelle: dpa

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron spricht im Rahmen eines EU-Gipfels in Brüssel mit Journalisten. Bild: Bild: dpa

Frankreich will beim angestrebten Bau neuer Atomkraftwerke mehr Tempo vorlegen. Das Kabinett in Paris berät dazu an diesem Mittwoch über einen Gesetzesentwurf, der Verfahrensabläufe vereinfachen und damit Zeit sparen soll.